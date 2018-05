Sanierung Valentinskapelle wird saniert

Begehrter Lagerkeller aus dem 13. Jahrhundert

Geschichte Die Bebenhausener Mönche lagerten in dem großen Gewölbekeller im 13. und 14. Jahrhundert Wein, den sie verkauften. Ab 1458 nutzte die Patrizierfamilie Remboldt ihn als Grablege. Außerdem kamen 1526 die Gebeine des aufgelösten Münster-Kirchhofs dazu, der Raum wurde irgendwann später zugemauert. 1531, mit Einführung der Reformation, wurde die Kapelle profanisiert und wieder als Lagerraum genutzt. Im 17. Jahrhundert als Schmalzmagazin: Das Schmalz wurde von der Stadt an Bedürftige ausgegeben, um die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. 1809 kaufte ein Bierbrauer die Kapelle, um dort Bierfässer zu lagern. 1859 erwarb die Stadt Ulm das Kirchlein, in der Folge wurde darin das Münsterbauarchiv untergebracht.1894 ging die Valentinskapelle – gemeinsam mit dem Münster – ins Eigentum der evangelischen Kirchengemeinde über.