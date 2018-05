Unternehmen Uzin Utz stellt sich neu auf

Ulm / Frank König

Nach dem Aktionärstreffen hat ein neuer Vorstand das Sagen – ohne zentrale Figur. Das Management hält am Wachstum fest.

Beim einzig verbliebenen börsennotierten Unternehmen in Ulm – dem Hersteller von Produkten zum Bodenverlegen Uzin Utz – markiert das Aktionärstreffen am Dienstag in der Donauhalle eine Zäsur. Dann nämlich läutet Uzin einen Generationswechsel ein: Die Söhne des Aufsichtsratsvorsitzenden und Mehrheitsaktionärs Werner Utz (70), Julian und Philipp Utz (beide 37), stehen nach Abschluss der Hauptversammlung an der Spitze des Unternehmens. Vorstandschef Thomas Müllerschön (49) trägt zwar nochmal die Bilanzzahlen für 2017 vor, wechselt am Tag danach jedoch als Finanzvorstand zu seinem neuen Arbeitgeber Dekra.

Mit Werner Utz und Müllerschön steuerten über viele Jahre hinweg erfahrene Manager das expansive Traditionsunternehmen, das rund 300 Millionen Euro Umsatz erzielt und im Konzern 1100 Mitarbeiter beschäftigt. Nun übernehmen die Söhne das Ruder, denen freilich mit Heinz Leib­undgut (61), neu im Ressort Finanzen und Controlling, ein Routinier zur Seite steht – in dieser Konstellation seit Jahresanfang. Das Trio hat mit Aufsichtsratschef Werner Utz beschlossen, dass es in der Zeit nach Müllerschön – zumindest zunächst – keinen Vorstandsvorsitzenden als starken Mann und zentrale Figur mehr geben soll. So könne man die Prozesse im Unternehmen vereinfachen, sagt Philipp Utz, da sie direkt über die Ressortverantwortlichen laufen und nicht mehr über ein zentrales Chefbüro: „Wir werden reaktionsschneller.“

Die neue Vorstandsstruktur habe sich von Januar bis April bereits bewährt: „Das Feedback ist sehr positiv.“ Obwohl die Industrie durchaus status-bewusst ist, gab es bei Uzin nicht einmal Streit um das größte und schönste Büro. „Es gibt drei gleich­berechtigte Büros“, sagt Julian Utz, „und klare Absprachen, wo welche Entscheidungen fallen.“

Julian Utz verantwortet im wesentlichen die früheren Tätigkeitsfelder Leibundguts: Produktion, Forschung und Entwicklung, Personal und Recht. Sein Bruder Philipp übernimmt Vertrieb, Marketing, Einkauf, Logistik und IT. Beide Brüder steuern die Unternehmensentwicklung. Leibundgut betreut nicht zuletzt die Uzin-Beteiligungsgesellschaften, die außer in Norwegen alle schwarze Zahlen schreiben.

Besonders gut läuft es in den Vereinigten Staaten, wo Philipp Utz ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent und in Kürze ein Volumen von 80 Millionen Euro jährlich erwartet. Er hat das Werk für Spachtelmassen an der Ostküste aufgebaut, das bereits sehr gut ausgelastet ist.

Die Planungen für einen zweiten Standort zur Ausweitung der Kapazitäten an der Westküste laufen. Philipp Utz sagte, die Verwirklichung sei „Mitte 2020 realistisch“. Derzeit baut Uzin, wie berichtet, für 18 Millionen Euro ein Werk für Fliesenkleber am Heimatstandort Ulm, mit einem 34 Meter hohen Turm. Eröffnung im Industriegebiet: im Oktober.

Markenprofil schärfen

Das Nahziel der Expansionsstrategie sieht für 2019 einen Umsatz von 400 Millionen Euro vor – recht sportlich, weil man dieses und nächstes Jahr also 100 Millionen drauflegen müsste. Zum Strategieprogramm „Gold“ gehört auch ein zweistelliger Marktanteil in Fokusregionen wie dem deutschsprachigen Raum, Benelux, Frankreich, England, Skandinavien. „Das ist ein Fundament, auf dem wir Ruhe ausstrahlen können“, sagt Julian Utz. Danach will Uzin stärker in neue Märkte vordringen, auch Russland könnte für Philipp Utz ein Thema werden. Nach Ende des Gold-Programms will er vorrangig die Digitalisierung ausbauen – nicht zuletzt, um die Waren noch flexibler zu produzieren und schneller zum Kunden zu bringen. Uzin liefert nur an Fachhandwerker.

Ein Ausflug in die Baumärkte in den achtziger Jahren wurde wieder beendet, berichtet Werner Utz: Dafür hätte man eine eigene Vertriebsschiene gebraucht. Obwohl die Marke Uzin also für Endverbraucher nicht sichtbar ist, bleibt für ihn ein klares Ziel: „Wir wollen die Marke für den Boden werden“. Er fügt hinzu: „Aber das ist noch ein weiter Weg.“