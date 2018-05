Uzin Uzin Utz hält an Strategie fest

Zuwachs im ersten Quartal

Zahlen Uzin Utz verzeichnete im ersten Quartal 2018 ein Umsatzplus von fast 14 Prozent auf knapp 83 Millionen Euro. Gleichzeitig verlor die Aktie zeitweise 8,3 Prozent an Wert und lag zuletzt bei 61 Euro. Das Unternehmen beschäftigt 1232 Mitarbeiter. Uzin ist in 50 Ländern vertreten. In den USA ist eine zweite Fabrik an der Westküste geplant. Das 2015 eröffnete Werk an der Ostküste laufe sehr gut. 2017 stieg der Jahresumsatz auf 296 Millionen Euro (plus 8,4 Prozent).