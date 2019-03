Unternehmen Uzin mit neuem Rekordumsatz

Ulm. / kö

Der Hersteller von Bodensystemen Uzin Utz hat erneut einen Umsatzrekord erzielt. Nach den neuesten Zahlen erhöhte sich der Konzernumsatz 2018 um etwa 17 Prozent auf rund 346 Millionen Euro. Das börsennotierte Unternehmen hatte schon darauf hingewiesen, dass das Ergebnis mit der Entwicklung des Umsatzes nicht Schritt halten kann. Es liegt mit knapp 21 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von rund 24 Millionen. Uzin begründet dies in einer Mitteilung mit steigenden Rohstoffpreisen aufgrund der guten Baukonjunktur.

Finanzvorstand Heinz Leibundgut ist positiv gestimmt: „Die Umsatzentwicklung des letzten Jahres zeigt deutlich, dass wir im Markt hervorragend positioniert sind und unsere Marktstrategie funktioniert.“ Auf der Ergebnisseite wirkten sich auch „sprunghaft gestiegene Logistikkosten durch Ausfall der Schiffskapazitäten“ negativ aus.

Reklamation aufgearbeitet

Das Management hat gleichwohl reagiert: „So geben wir seit Januar 2019 die Rohstoffkostenentwicklung mit unternehmensweiten Preiserhöhungen an den Markt weiter“, berichtet Leibundgut. „Weiterhin haben wir einen aus einem Beratungsfehler heraus entstandenen Reklamationsfall im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs beigelegt, der 2018 als einmaliger Sondereffekt zu Buche schlug.“ Damit könne man 2019 auf der Ergebnisseite wieder die gleiche Dynamik aufweisen wie beim Umsatz.

Uzin Utz erreichte zuletzt auch beim Ranking „Deutschlands beste Arbeitgeber“ durch das Nachrichtenmagazin „Focus“ einen Spitzenplatz in der Kategorie „Herstellung von Bau- und Werkstoffen, Metallen und Papier“. Außerdem erzielte Uzin in der Gesamtwertung den 57. Platz unter 1000 ausgewerteten Firmen und liegt damit teilweise vor Dax-Konzernen. Dazu Julian Utz vom Vorstand: „Es macht mich sehr stolz, dass wir den Spitzenplatz in unserer Branche zum vierten Mal in Folge verteidigen konnten.“

Utz weiter: „Diese Auszeichnung ist Beleg für die Kontinuität, die unsere Kultur der Wertschätzung als Familienunternehmen prägt, und dafür, dass sich die Investitionen in die Arbeitsumgebung gelohnt haben.“