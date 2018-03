Amtswechsel Uwe Böhm führt den Ulmer Ruderclub

Ulm / Carolin Stüwe

Der URCD Ulm hat einen neuen Chef. Der bisherige, Andreas Huber, leitet nun die Gesellschaft der Donaufreunde.

„Wie die Jungfrau zum Kind bin ich zu dem Posten gekommen“, sagt Uwe Böhm, der jetzt bei der Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden des Ulmer Ruderclubs Donau (URCD) gewählt wurde.

Der 48-jährige Jurist, der in Giengen (Brenz) geboren ist, im Kreis Heidenheim aufwuchs und seit 1996 in Ulm lebt, rudert seit 2007 im Verein. Seine beiden Söhne, elf und 14 Jahre alt, sind in der Ruderjugend aktiv. Deshalb habe Böhm bereits „einen breiten Einblick in das Vereinsgeschehen“, sagte der langjährige URCD-Vorsitzende Andreas Huber bei der Kandidatenvorstellung über seinen Nachfolger. Zudem habe Böhm „die nötige ruhige, ausgleichende Art“.

Huber wollte, wie berichtet, eigentlich nach 13-jähriger Amtszeit schon im vergangenen Jahr aufhören, „damit mal frisches Blut reinkommt“. Aber es war schwierig gewesen, jemanden zu finden. Auf fünf Anfragen hatte er fünf Absagen bekommen. Jetzt im März wollte er aber definitiv den Stab übergeben, auch deshalb, weil er als neuer Vorsitzender der Gesellschaft der Donau­freunde nicht beide Vereine gleichzeitig mit großem Einsatz führen könne. Auf der anderen Seite sei der URCD nicht groß genug, um einen hauptamtlichen Geschäftsführer einstellen zu können. „Wir stecken alles in den Leistungssport“, sagte Huber.

Bei der Versammlung wurde entsprechend auf die vielen Erfolge der vergangenen zehn Jahre zurückgeblickt: URCD-Ruderer holten olympisches Gold und Silber, Weltmeister- und Europameistertitel sowie jede Menge weitere nationale und internationale Preise. Zudem wurde in diesem Zeitraum der Neubau des Vereins- und Trainingshauses gestemmt.

Wie geht es weiter? Federführend bei der Ausbildung ist weiterhin der Leistungssportverantwortliche im Vorstand, Raimund Hörmann (Olympiasieger von 1984). Zusammen mit Cheftrainer Marcus Maier werden Rudertalente gefördert und begleitet. Ehemalige Olympioniken, Weltmeister sowie landesweit und international erfolgreiche Athleten gehören zum Trainer- und Betreuungsteam. Und: Die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Sportmedizin an der Universität Ulm durch Prof. Jürgen Steinacker untermauere die Arbeit des URCD im Leistungs- und Spitzensport, sagt Hörmann. Steinacker, zugleich Verbandsarzt der deutschen Ruderer, habe seine weitere Unterstützung erst kürzlich neu bestätigt.

Ganz aktuell: Momentan werden unter dem Motto „Frauenpower für Paris“ Mädels ab 18 Jahren gescoutet. Ziel sind die Olympischen Spiele 2024. Begleitet werden die Ruderinnen von Kerstin Hartmann, selbst bereits mehrfach für Deutschland am Start.

Baulich geht es ebenfalls weiter beim Ruderclub. „Wir werden als nächstes an unserem bereits rundum sanierten Steg die Zugangsstege verlängern“, sagte Hörmann. Und langfristig sei eine neue Bootshalle geplant anstelle der beiden vereinseigenen Tennisplätze.