Angeklagter auf Ulm Urteil im Rosenheimer Raserprozess erwartet

Rosenheim/Ulm / lby

Im Prozess um einen Unfall mit zwei Toten werden am Dienstag in Rosenheim die Plädoyers und das Urteil erwartet. Zwei Männer sind angeklagt, die Staatsanwaltschaft warf ihnen zum Prozessauftakt Anfang April fahrlässige Tötung in zwei Fällen vor. In der Verhandlung galt es vor allem zu klären, ob sich die beiden auf ein Autorennen eingelassen hatten.

Der 25-Jährige aus Ulm, der bei einem Überholmanöver in ein entgegenkommendes Auto gefahren war, hätte die Bezeichnung „Rennen“ kurz nach dem Unfall selbst verwendet, erklärte der Richter in der Verhandlung. Der Angeklagte sagte aus, sich damit auf die zwei überholten Autos bezogen zu haben - eines davon fuhr der 24 Jahre alte Mitangeklagte. Der Mann aus Rosenheim soll sein Tempo nicht verringert und so das Einscheren behindert haben. Im Prozess schilderten mehrere Zeugen die rasante bis aggressive Fahrweise der Angeklagten, einige sprachen von einem Rennen.

Bei dem Unfall im November 2016 starben die 21-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens sowie eine 15-Jährige. Deren damals 19-jährige Schwester überlebte schwer verletzt. Auch die Beifahrerin des Unfallfahrers erlitt schwere Verletzungen.