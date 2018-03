Kommentar Zum städtischen W-Lan: Ursache und Wirkung

Ulm / Christine Liebhardt

Die Grünen implizieren, das städtische W-Lan in den Ortschaften gebe es aufgrund ihres Einsatzes. Das ist unsauber.

Seit Jahr und Tag setzen sich die Ulmer Grünen für viele Themen rund um die Digitalisierung ein, auch für ein frei verfügbares städtisches W-Lan-Netz. So weit, so löblich – gibt es doch in anderen Fraktionen zur Genüge Stadträte, die im (mobilen) Internet vielleicht nicht unbedingt Teufelszeug sehen, für die es aber auch keine große Priorität hat. Klar also, dass die Rätinnen und Räte es bejubeln, wenn es in diesem Bereich einen Schritt vorwärts geht. Auch, wenn dieser Fortschritt nicht direkt auf ihrem Mist gewachsen ist.

Ist das schlimm? Sagen wir: Eine kleine Rüge muss an dieser Stelle erlaubt sein. Zwar behaupten die Grünen nicht explizit, das W-Lan in den Ortschaften sei auf ihre Initiative hin umgesetzt worden. Doch mit ihrem aktuellen Facebook-Post implizieren sie genau das, Motto: Schaut, wir haben uns gekümmert, und schon ist etwas geschehen.

Dabei war das W-Lan in den Ortschaften schon lange von der Verwaltung geplant und entsprechend budgetiert. Jedem, der Ahnung von den Mühlen der Kommunalpolitik hat, wird klar sein, dass so etwas in fünf Wochen überhaupt nicht umzusetzen ist. Etwas anderes zu insinuieren, ist wenigstens unsauber, schlimmstenfalls aber populistisch. Bei allem Engagement der Grünen in der Sache: Ursache und Wirkung sollten sie klarer kommunizieren.