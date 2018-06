Klinikum Urologie zieht auf Oberen Eselsberg

Ulm / swp

Die Klinik für Urologie des Universitätsklinikums zieht vom Michelsberg an den Oberen Eselsberg in modernere Räume. Ab Montag, 2. Juli, werden im Gebäude der Neuen Chirurgie (Albert-Einstein-Allee 23, Station E5) im 5. Stock alle stationären wie Ambulanz-Patienten mit urologischen Erkrankungen versorgt. Das teilt die Klinikleitung mit. Die Kinderurologie verbleibt aufgrund der Nähe zur Kinderklinik zunächst am Michelsberg. Die stationären Patienten werden am Freitag an den Oberen Eselsberg verlegt.

„Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten modernisieren wir unsere Klinik. Gleichzeitig wird durch die Nähe zu den anderen Kliniken und Zentren des Universitätsklinikums auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt“, sagt Prof. Christian Bolenz, Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie. Er ist überzeugt, dass die neuen OP-Säle „zu einer noch besseren Patientenversorgung beitragen“.

Bis Samstag, 30. Juni, gibt es am alten Standort Michelsberg weiterhin eine Notbereitschaft. Urologische Notfälle werden ab 1. Juli dann in der zentralen Notaufnahme, Ebene 1 im Neubau Chirurgie (Albert-Einstein-Allee 23) behandelt.