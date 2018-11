Komposition Uraufführung auf der Wilhelmsburg

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Vier Räume, ein Flur und acht Türen: Das sind die Grundparameter einer Komposition, die am Samstag im Rahmen des „Pop Up Space“ in der Wilhelmsburg uraufgeführt wird. Geschrieben hat „Fünf Räume – sieben MusikerInnen“ Alan Hilario. Fünf Räume sind es, weil er den Flur als Raum hinzuzählt. Noch wichtiger sind aber die Türen, denn es geht um das Herein- und Außenvorlassen, um Akzeptanz und Ablehnung. Was deutlich macht: Das 47-minütige Werk für kleines Ensemble und Zuspielband hat einen dezidiert politischen und ethischen Hintergrund, ist eine künstlerische Reflexion des Themas Flucht und Migration.

Der 51-Jährige, der 1992 von den Phillippinen nach Deutschland kam und an der Hochschule für Musik Freiburg studierte, hatte Kollegen und Freunde um „Klangspenden“ gebeten: Alltagsgeräusche, Tonfetzen. 55 Soundfiles von Kinderstimmen bis zum Zischen einer Kaffeemaschine hat er bekommen, darunter Geräusche, „auf ich die nicht selbst gekommen wäre“. Die wurden Teil einer Klangcollage, die Hilario wiederum mit Musik für Flöten, Saxophon, Cello, Percussion und elektronische Orgel kombiniert. Mikrotonal ist die Komposition, „so schräg wie möglich“, sagt Hilario lachend, eigentlich findet er es ja „lästig, mit konventionellen Instrumenten zu arbeiten“.

Konventionell wird die Aufführung gewiss nicht: Während das Publikum auf festen Plätzen sitzt, werden die Musiker 38 Mal ihre Position wechseln – was auch aufgrund der mal offenen, mal geschlossenen Türen zu einer Vielfalt an klanglichen Wahrnehmungen führen wird. Konzipiert hat Alan Hilario – Ehemann von Karin Schweigart-Hilario, Flötistin am Theater Ulm – dies mit einem Spielmodell, Streichhölzern und „Mensch ­ärgere dich nicht“-Figuren.

Info Aufführungen am Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, auf der Wilhelmsburg. Ein Shuttle-Bus fährt vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz (Neue Mitte).