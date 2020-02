Bei den orkanartigen Stürmen in der Nacht sind mehrere Bäume umgeknickt und auf die Straßen gefallen. Die Donau ist in Ulm und Neu-Ulm an mehreren Stellen über die Ufer getreten.

Im Landkreis Neu-Ulm gab es an der A7 mehrere Warnhinweise. Wie die Polizei mitteilt, kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug ist in einen umgestürzten Baum gefahren, der auf der Fahrbahn lag. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Youtube Hochwasser in Ulm und Neu-Ulm – Donau überflutet Gehwege

Viele Feuerwehreinsätze im Südwesten wegen Unwetters



Entwurzelte Bäume und über die Ufer getretene Flüsse: Windböen und Dauerregen haben in Teilen des Südwestens zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Orkanartige Böen und ergiebiger Dauerregen haben in der Nacht zum Dienstag in Teilen Baden-Württembergs zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. In Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) fiel ein Baum auf ein Wohnhaus, durchschlug das Dach und beschädigte drei Autos. Der entstandene Schaden betrage etwa 60 000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg führte das Unwetter demnach zu 57 Einsätzen.

Alb-Donau-Kreis, Stadt Ulm und Kreis Neu-Ulm

Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 60 l/m² und 80 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen um 90 l/m² erreicht. Die größten Regenmengen werden von Montag bis Dienstagfrüh erwartet. Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich.

Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf.

Kreis Neu-Ulm