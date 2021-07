Am Montag, 26.07.2021, entwickeln sich ab dem Mittag gebietsweise schwere Gewitter, die sich ostwärts verlagern. Dabei besteht die Gefahr von heftigem Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Ebenfalls ist mit Hagel mit Korngrößen bis zu zwei Zentimeter und Sturmböen um 85 Stundenkilometer zu rechnen. Am Alpenrand sind lokal auch schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen. Ab dem späten Abend schwächen sich die Gewitter allmählich ab. In der Nacht zum Dienstag muss in den Niederungen stellenweise mit Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter gerechnet werden.

Heute gibt es ein Update zur Gewitterlage am heutigen Nachmittag/Abend und am morgigen Montag. https://t.co/et1u2wths4 #Gewitter, #Unwetter /V — DWD (@DWD_presse) July 25, 2021

Unwettergefahr in BW kann noch einige Tage andauern