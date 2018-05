Unter der Gänstorbrücke jetzt sicherer an der Donau entlang

edru

Rainer-Juchheim-Rampe heißt die neue Unterführung unter der Gänstorbrücke am Neu-Ulmer Donauufer nicht. Auch wenn der Grünen-Politiker (vorne im Bild) inzwischen der einzige im Stadtrat Verbliebene ist, der sich dafür seit Anbeginn aller Zeiten, also den 80er Jahren, eingesetzt hat. Gestern wurde die 270 Meter lange und im Bau 1,6 Millionen Euro teure Strecke freigegeben – nach mehrmaligen Verschiebungen. Mal hatte das Wetter nicht mitgespielt, mal der Bauuntergrund. Daran erinnerte Bürgermeister Reinhard Junginger, bevor das weißblaue Band durchschnitten wurde und die ersten Radler die Stecke in Besitz nahmen. Sie ist weitaus sicherer als der Weg über die Brückenstraße.