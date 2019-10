Am Montag, kurz vor 20 Uhr, stiegen die Nachfragen im Internet rund um eine Störung des Unitymedia-Angebots in Ulm und Umgebung schlagartig an. Die Nachfragen hielten sich bis 2 Uhr in der Nacht und auch am frühen Dienstag. Ein Blick auf die Seite allestoerungen.de zeigt in der Tat, dass es im Süden und Westen Deutschlands Probleme mit dem Angebot von Unitymedia geben soll.

Unitymedia: Neben Ulm sind auch Stuttgart und Mannheim betroffen

Betroffen waren neben Ulm vor allem Stuttgart und München sowie in Richtung Norden Mannheim und Frankfurt/Main und weite Teile Nordrhein-Westfalens.

Wer die aktuelle Entwicklung der Störungen bei Unitymedia nachverfolgen möchte, kann das hier tun.

Unitymedia am Morgen noch nicht erreichbar

Das Unternehmen war am frühen Dienstag noch nicht erreichbar. Eine Anfrage zu den Ursachen und der Dauer der Schwierigkeiten ist per Mail gestellt.

Wer sich direkt an Unitymedia wenden möchte, kann das über diese Nummer probieren: 0221/46619100. Weitere Kontaktdaten von Unitymedia findet ihr hier.

Unitymedia Partnerstore im Blautal-Center

Wer persönliche Betreuung in einem Geschäft sucht, findet ein Geschäft von Unitymedia im Blautal-Center in der Blaubeurerstraße. Das Geschäft öffnet am Dienstag um 9.30 Uhr.

