Die Zahl der stationär behandelten Covid-Patienten am Uniklinikum Ulm steigt weiter an. Stand Donnerstag versorgte die Klinik neun Covid-Patientinnen und -patienten, davon fünf auf der Intensivstation. Am Vortag waren es sieben Covid-Kranke, davon drei in intensivmedizinischer Behandlung. Ein Gro...