Seit 1. Oktober ist Prof. Christoph Michalski neuer Lehrstuhlinhaber und Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum Ulm. Er übernimmt die Leitung der Klinik von Prof. Doris Henne-Bruns, die Ende September emeritiert wurde (wir berichteten). Als Experte für onkologische Viszeralchirurgie behandelt Michalski gemeinsam mit seinem Team gut- und bösartige Erkrankungen der Organe des Bauchraums.

„Bei Operationen im Bauchraum und an sensiblen Organen wie der Bauchspeicheldrüse sind Präzision und Fingerspitzengefühl sehr wichtig. Wir brauchen ein ruhiges Händchen, egal ob wir mit oder ohne Roboterassistenz operieren“, sagt der 43-Jährige. „Für mich steht die persönliche Betreuung der Patienten im Fokus meiner täglichen Arbeit. Jede Patientin und jeder Patient bringt individuelle körperliche Voraussetzungen und Besonderheiten mit. Darauf muss sich der Operateur so gut wie möglich einstellen“, sagt der Chirurg. Letztendlich sei aber die Leistung des gesamten Teams essenziell für den Behandlungserfolg.

Chancen der Digitalisierung nutzen

Neben einer noch stärkeren Patientenorientierung möchte Michalski die Chancen der Digitalisierung nutzen – im OP wie auch auf den Stationen und in den Ambulanzen. Dabei sollen digitale Konzepte die Abläufe und Behandlungspfade für Patienten optimieren und die Kommunikation sowohl mit Patienten als auch mit den zuweisenden Kollegen und regionalen Kliniken erleichtern.

Nach seinem Abitur studierte Michalski Medizin an der Uni Heidelberg. Nach Aufenthalten in England, den USA und der Schweiz erhielt er 2004 seine Approbation als Arzt. Zunächst als Assistenzarzt, dann als Fach- und Oberarzt für Allgemeine Chirurgie war er sechs Jahre an der Chirurgischen Klinik und Poliklinik des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München tätig. Dort leitete er das Pankreasforschungslabor.

2014 wechselte Christoph Michalski ans Universitätsklinikum Heidelberg. Dort war er als Oberarzt und stellvertretender Sektionsleiter Transplantationschirurgie tätig. 2017 erhielt er eine außerplanmäßige Professur an der Uni Heidelberg. Er war zuletzt leitender Oberarzt an der Klinik für Viszerale, Gefäß- und Endokrine Chirurgie am Universitätsklinikum Halle (Saale).

Rennradeln als Ausgleich

Michalski ist mit einer Chirurgin verheiratet und Vater zweier Kinder. Als Ausgleich zum Klinikalltag fährt er Rennrad und freut sich als Skifahrer über die gute Anbindung Ulms an die Berge.