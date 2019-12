Für die kleinen Patienten der Uni-Kinderklinik war es eine ganz besondere Überraschung. Der Nikolaus besuchte am Freitagnachmittag auf außergewöhnlichem Weg die Klinik am Michelsberg: Um Geschenke zu überreichen, seilte er sich mit Unterstützung der Höhenrettungsgruppe der Ulmer Feuerwehr zuerst vom Dach des Klinikgebäudes ab und kam dann über die Fassade am Haupteingang zu den Kindern.

Im Gepäck hatte der Nikolaus kleines Spielzeug für die Kinder - darunter Puzzles, Bücher und Ratespiele.