Nach langem Kampf ist der kleine Fabricé am Dienstag in der Universitätsklinik Ulm verstorben. Der kleine Junge aus Bibertal (Kreis Günzburg) war an einer besonders schwerwiegenden und aggressiven Blutkrebsform erkrankt. Nun starb er im Alter von nur einem Jahr.

Im August noch war für Fabricé ein passender Spender gefunden worden, dennoch starb er nun - sieben Monate nach der Leukämie-Diagnose - in Ulm, wie die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am Freitag in einer Mitteilung bekanntgab.

Nach Fabricés Tod bittet die Familie um weitere Stammzellenspender