Stuttgart ist ausgerechnet Theresia Bauer, eine Parteifreundin von Michael Joukov-Schwellings. Doch dieser erklärt in dem der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegenden Brief, dass es ihm rein um die Sache gehe. Das Schreiben sei „nicht dem Wahlkampf“ geschuldet, sondern der „tiefen Sorge“, dass diejenigen, die gerade einen für uns alle „enorm wichtigen Dienst“ verrichten, nicht fair behandelt würden. Wie die „Schwäbische Zeitung“ schreibt, haben die grünen Politiker einen Brief an das Wissenschaftsministerium geschrieben. Adressat inist ausgerechnet Theresia Bauer, eine Parteifreundin von Michael Joukov-Schwellings. Doch dieser erklärt in dem der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegenden Brief, dass es ihm rein um die Sache gehe. Das Schreiben sei „ngeschuldet, sondern der „tiefen Sorge“, dass diejenigen, die gerade einen für uns alle „enorm wichtigen Dienst“ verrichten, nicht fair behandelt würden.

Arbeitsbedingungen verbessern

Michael Joukov-Schwelling, Geschäftsführer der Ulmer Grünen-Fraktion, appelliert auch an Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, das Personal an der Klinik nicht im Stich zu lassen. Jukov-Schwelling stört vor allem, dass Klinik-Beschäftigte in der klinikeigenen Kita Betreuungsgebühren zahlen müssen, obwohl diese geschlossen bleibt. Er führt noch weitere Punkte auf: wie etwa der Schichtplan, der seiner Meinung nach neu abgestimmt werden soll, um ein besseres Arbeiten zu ermöglichen. Zudem kritisiert er die leeren Besucherparkplätze, die Klinikmitarbeiter nicht nutzen dürfen. Er sieht es als eine Geringschätzung der Mitarbeiter, die täglich den Weg zur Arbeit an leerstehenden Parkplatz vorbei nehmen müssen. Ebenfalls sollte auch der Schichtplan neu abgestimmt werden, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Letztendlich solle sich OB Czisch in einem persönlichen Brief für den Einsatz der Mitarbeiter zur Pandemiebekämpfung bedanken.