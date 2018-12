Wissenschaft Uni-Vorlesung über die platzende Wurst

Ulm / Bernd Rindle

Der Magen einer Sau, die Gedanken einer Frau, der Inhalt einer Leberworscht bleiben ewig unerforscht.“ Irrtum! In Kenntnis der Physiker Carl Krill und Kai Brühe hätte der Volksmund das nicht über die Lippen gebracht. Die beiden Forscher untersuchen an der Uni Ulm unter anderem, warum eine Wurst immer der Länge nach platzt, oder warum die Schaumkrone des Biers schwindet. Bei einer launigen „Studium generale“-Vorlesung haben sie nun die Allgemeinheit an ihrer lebensnahen Forschung teilhaben lassen.

Wer nach Erkenntnis strebt, kommt manchmal an Selbsterkenntnis nicht vorbei. Ein, wie Prof. Krill sagte, vornehmlich für Physiker schmerzhafter Prozess, die gerne das Allwissens-Monopol für sich in Anspruch nähmen. Etwa demütig einräumen zu müssen, bei manchen Rätseln des Alltags mit dem Latein am Ende zu sein und eine verhasste Disziplin anwenden zu müssen, die „als das langweiligste Fach des Ingenieurstudiums gilt“: die Technische Mechanik.

Und so staubtrocken und gleichungsbeladen kommen die Lehrbücher daher, als „stammten sie aus dem Mittelalter“. Als Beispiel zeigte der US-Amerikaner ein Standardwerk von Bernd Assmann, „nicht, weil das Buch inhaltlich besser wäre, als andere“, sondern weil wenigstens der Name des Autors Heiterkeit auslöst – zumindest „im angelsächsischen Sprachraum“.

Und so lautet der Wahlspruch der beiden Dozenten auch: „Keine Panik vor Mechanik.“ Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Fach ihren Studenten „mit Spaß“ zu vermitteln, was sich offenbar bis in die Kreise des „Studium generale“-Publikums herumgesprochen hat. Zumindest war der Hörsaal nahezu vollbesetzt mit Wissbegierigen fortgeschrittenen Alters, die sich der Berechnung der in einem festen Körper wirkenden Kräfte und deren Auswirkungen auf die Form des Körpers stellten. Um der Zielsetzung näherzutreten, „die notwendigen Dimensionen eines Körpers zu bestimmen, damit er unter den zu erwartenden Lasten nicht versagt“, durften die Audienten zunächst einmal ein Stück Kreide kaputt machen und dabei unterschiedliche Methoden anwenden: brechen, gegenläufig verdrehen oder auseinanderziehen. An der Form der entstandenen Bruchstellen war die jeweilige Krafteinwirkung erkennbar.

Die Erkenntnisse über das Splitterverhalten der spröden Kreide fließen in die Unfallforschung ein. Über ein spezielles Rechenverfahren der Technischen Mechanik kann das Innenleben von Materialien offengelegt und so das jeweilige Materialverhalten untersucht werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Kreide, eine Betonbrücke oder eine Bratwurst handelt. Bei letzterer hat sich herausgestellt, dass sie immer in Längsrichtung platzt, wenn sie erhitzt wird. Laut Gleichung ist die entstehende Spannung in der Wursthaut in der Querrichtung immer doppelt so hoch wie in der Längsrichtung. Egal, ob es sich um eine Käsekrainer wie im vorliegenden Fall handelt, oder um eine Bockwurst.

Schwindende Schaumkronen

Hinsichtlich seines weiteren Forschungsschwerpunkts im nanokristallinen Bereich bemüht der Absolvent der Notre Dame University ein weiteres Grundnahrungsmittel: Bier. Genauer, Bierschaum. Um Verhalten und Wachstum von Mikrostrukturen, sogenannten Korninseln zu erklären, bedient sich Carl Krill der schwindenden Schaumkrone als Analogie, deren größere Schaumblasen die kleineren „fressen“, bis keine Blase mehr sichtbar und das Bier abgestanden ist. Was unter anderem mit den Luftdruckverhältnissen zu tun hat.

Im richtigen Leben läge der Druck jetzt auf der Bedienung, und angesichts des zu erwartenden schwäbischen Kommentars stünden die Physiker aus Norddeutschland und den USA eher vor einem sprachlichen Rätsel: „Besser a Lachsbrot, als a lack’s Bier.“