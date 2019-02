Uni Ulm Tierversuche: Forscher für Negativpreis nominiert

Ulm / Christoph Mayer

Die Uni ist im Rennen um das „Herz aus Stein“. Es geht um Versuche an Mäusen in der Traumaforschung.

Es ist eine Nominierung, über die man sich an der Universität Ulm garantiert nicht freut: „Ärzte gegen Tierversuche“ ruft zur Online-Abstimmung über das „Herz aus Stein“ auf. Der bundesweit aktive Verein will damit auf aus seiner Sicht besonders grausame und absurde Tierversuche aufmerksam machen. Abstimmungsteilnehmer können aus einer Liste von fünf Versuchen aus dem Jahr 2018 auswählen. Aufgeführt sind Institute aus Aachen, Erlangen, Hamburg, Heidelberg – und eben aus Ulm.

Eine Woche lang Zigarettenrauch ausgesetzt

Bereits vor vier Wochen hatte der in Köln ansässige Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ scharfe Kritik an der Ulmer Traumaforschung geübt und unter der Überschrift „Mäuse werden zum Rauchen gezwungen“ ein Forschungsprojekt am Institut für Anästhesiologische Pathophysiologie und Verfahrensentwicklung angeprangert In einer über mehrere Jahre laufenden Versuchsreihe an etwa 50 bis 100 Mäusen werde bei den Tieren eine Quetschung der Lunge herbeigeführt und ein Blutungsschock ausgelöst, zuvor würden die Mäuse etwa eine Woche lang Zigarettenrauch ausgesetzt. Damit solle untersucht werden, wie sich Rauchen bei schweren Lungenquetschungen auswirke. Der Verein hatte nicht nur die Versuche selbst kritisiert, sondern auch eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen in Zweifel gezogen.

Vorwürfe zurückgewiesen

Die Uni hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Tiere seien keinen Qualen ausgesetzt, da sie in tiefer Narkose seien. Die Versuche seien genehmigt und vom Tierschutzbeauftragten der Uni abgesegnet worden. Ziel sei herauszufinden, ob sich die Gabe von hochdosiertem Sauerstoff positiv auf die Traumafolgen auswirke, sagte Versuchsleiter Prof. Peter Radermacher. Eine Übertragbarkreit auf den Menschen sei sehr wohl gewährleistet. Denn in tierversuchsfreien Modellen lasse sich das komplexe Zusammenspiel der Lunge mit anderen lebenswichtigen Organen keineswegs erforschen. Im vergangenen Jahr ging der Award „Herz aus Stein“ an das Max-Planck-Institut für Molekulare Medizin in Berlin. Dort waren Erstickungsversuche an Nachtmullen durchgeführt worden. Als Gegenpol zum Negativpreis lobt der etwa 2700 Mitglieder zählende Ärzteverein den mit 20 000 Euro dotierten „Herbert-Stiller-Preis“ für humanrelevante Forschung aus. Damit will der Verband konkret tierversuchsfreie Forschungsansätze fördern. Denn diese würden staatlicherseits nur mit einem Bruchteil der Fördergelder für Tierversuche unterstützt.

Das könnte dich auch interessieren