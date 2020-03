Die aktuell an der Uni stattfindenden Staatsexamina im Fach Zahnmedizin rufen bei einigen Studierenden Besorgnis und Unverständnis hervor. In einem Schreiben an die SÜDWEST PRESSE kritisieren anonym bleiben wollende Prüflinge den „verantwortungslosen Umgang“ mit Patienten und Studenten im Ra...