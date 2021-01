Es ist angerichtet: Klausuren in Pandemiezeiten stellen die Uni Ulm vor logistische Herausforderungen. In der Messehalle in der Friedrichsau gehen die Prüfungen für die große Schar der Medizinstudenten vonstatten. In den Hörsälen auf dem Campus wären die Abstands- und Hygieneregeln beileibe nicht einzuhalten. © Foto: Universität Ulm