Die Aussetzung der Präsenzlehre an der Uni als Folge der Bundesnotbremse (wir berichteten) ist bereits einen Tag nach Inkrafttreten in Teilen wieder vom Tisch. Nach einer Videokonferenz von Uni-Präsidium und Studiendekanen stand am späten Montagnachmittag fest: Schon am Dienstag sollen vom Präs...