Viele Termine in der Politik seien wenig vergnügungssteuerpflichtig. „Aber das hier macht richtig Spaß“, sagte Ralph Brinkhaus. Gut zwei Stunden lang informierte sich der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag theoretisch und dann praktisch am Fahrsimulator über ein Leuchtturm- und Vorzeigeprojekt der Universität Ulm: den Forschungsbereich rund ums automatisierte Fahren, der maßgeblich vom Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik vorangetrieben wird.

Dessen Leiter Prof. Klaus Dietmayer erklärte dem sichtlich interessierten und immer wieder nachfragenden Bundespolitiker, was moderne Sensorik zur Erfassung der Umgebung schon alles kann – und was sie noch nicht kann: Bei Schneefall, starker Gegenblendung oder Dunkelheit etwa machen Sensoren einstweilen noch schlapp.

Dennoch ist Dietmayer zuversichtlich, dass fahrerloses, sprich computergesteuertes Autofahren auf Autobahnen in etwa fünf Jahren möglich sein wird. Bis Fahrzeuge vollautomatisch und ohne jegliches Zutun des Fahrers durch Innenstädte rollen, werde es aber noch deutlich länger dauern. „Die Komplexität der technischen Herausforderungen ist gigantisch“, sagte Dietmayer. Man benötige dazu Unmengen an Daten.

Um etwa zweifelsfrei erkennen zu können, ob ein Fußgänger tatsächlich die Absicht habe, unmittelbar auf die Straße zu treten oder ob er doch noch ein Weilchen länger auf dem Bürgersteig verharren wolle, bedürfe es fortgeschrittener künstlicher Intelligenz. „Mit Rechnern allein ist das nicht möglich.“

Brinkhaus sprach sich in diesem Zusammenhang für einen lockereren Umgang mit Daten aus, in Deutschland und Europa sei vieles zu streng reglementiert. „Daten sind das Öl der nächsten Jahrzehnte. Wenn wir weiter so restriktiv sind, machen wir den Wirtschaftsstandort Deutschland kaputt.“