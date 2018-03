Tarifkonflikt Uni-Klinikum: Heute zweiter Streiktag

Ulm / swp

Mit Streiktag Nummer eins am Universitätsklinikum Ulm zeigte sich die Gewerkschaft zufrieden – zumal es auch, wie Verdi mitteilt, „in letzter Minute“ noch zu einer Notdienstvereinbarung zwischen Klinikvorstand und Gewerkschaft gekommen sei. Gestern waren die Tarifbeschäftigten der OP-Bereiche am Oberen Eselsberg und am Michelsberg zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Heute, Freitag, folgen die Beschäftigten aus 14 Stationen, sie werden ganztägig die Arbeit niederlegen. Zwischen 12 und 14 Uhr sind dann alle Beschäftigten am Klinikum aufgerufen, sich am Warnstreik zu beteiligen.

Die Beteiligung sei „erwartungsgemäß hoch“ gewesen, sagte Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm. Das OP-Personal des Frühdienstes hatte sich am Vormittag vor der Klinik am Michelsberg versammelt und zog in einem Demonstrationszug mit Transparenten und Sprechchören durch die Innenstadt.

Neben den OP-Bereichen sind heute auch Bettenstationen betroffen. Die Patienten wurden von Verdi in den letzten Tagen über die Hintergründe informiert; sie hätten überwiegend Verständnis dafür gezeigt, dass sich Pflegekräfte gegen die Überlastung wehren.