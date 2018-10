Ranking Uni-Klinikum auf Platz 17

Ulm / ruk

Das Uni-Klinikum Ulm (UKU) bestätigt mit Platz 17 von 1100 bewerteten Kliniken das sehr gute Ergebnis aus dem letztjährigen Ranking des Magazins „Focus“. Das UKU gehört somit zum zweiten Mal in Folge zu den 20 besten deutschen Krankenhäusern. Eine besonders gute Leistung hat das Klinikum im Bereich Leukämie erbracht, teilt das Klinikum mit: Hier gehört die Klinik für Innere Medizin III zur Spitzengruppe. Zum zweiten Mal in Folge sind 86 Prozent der Patienten zufrieden mit ihrer Behandlung – nur sehr wenige Kliniken schneiden noch besser ab. „Das Ergebnis des aktuellen Rankings bestätigt uns in unserem Bestreben, unsere konsequente Qualitätsstrategie kontinuierlich zu überprüfen und zu verbessern“, sagt Prof. Udo Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor des UKU.