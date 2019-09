Als Chefarzt und Lehrstuhlinhaber kann man sich problemlos hinter administrativen oder repräsentativen Aufgaben verschanzen und das operative Geschäft an andere delegieren. Für Prof. Michael Georgieff kam das nie in Frage. Am Freitag hat der Ärztliche Direktor der Uni-Klinik für Anästhesiologie seinen letzten Arbeitstag, nach 27 Jahren am Klinikum geht er in den Ruhestand. Bis zum Schluss stand er täglich im OP, „ich bin nun mal Anästhesist aus Überzeugung“, sagt der 68-Jährige.

Wie viele Patienten er während seiner Ulmer Zeit betäubt und wieder hat aufwachen lassen? Georgieff überlegt kurz und kommt im Schnitt auf täglich fünf OPs. Macht bei 200 Arbeitstagen im Jahr multipliziert mit 27 rund 27 000 Narkosen. Statistisch gesehen hat er fast jeden vierten Ulmer in den Schlaf geschickt.

Chef von 104 Narkoseärzten

Welche Dimension sein Fachgebiet einnimmt, wird freilich erst deutlich, wenn man sich die Größe seiner Abteilung vor Augen führt: Georgieff ist Chef von 104 Narkoseärzten am Klinikum. Und auch wenn über seinen Berufsstand seit Jahrzehnten Vorurteile und noch mehr Witze kursieren, singt er ein hohes Lied auf die Anästhesie. „Es ist die maximal interdisziplinäre Abteilung einer Klinik. Wir kennen alle Bereiche, wir behandeln Patienten aller Altersklassen, vom Kleinkind bis zum Greis.“

Das Interdisziplinäre, der Blick über den Tellerrand, war auch, was ihn selbst immer gereizt hat. Vor allem die Nähe zu und der Austausch mit Chirurgen und Anästhesie-Pflegekräften, aber auch mit Patienten, wie er sagt. „Letzte Woche hatte ich einen auf dem Tisch, den habe ich schon dreimal anästhesiert. Wir kennen uns mittlerweile gut und es ist immer wieder eine Freude, sich zu sehen.“ Eine beidseitige, wie er versichert.

Enorme Fortschritte

Einschläfernd sei die Anästhesie ohnehin nicht, im Gegenteil. In den vergangenen 15 Jahren habe sie eine geradezu revolutionäre Entwicklung durchlaufen. Postoperative Übelkeit oder größere Schmerzen nach dem Aufwachen, zu Beginn seiner Laufbahn gang und gäbe, müsse ein Patient heute kaum mehr fürchten. Zu verdanken sei das den neuen, kurzwirksamen Narkosemitteln. Die so genannte Kombinationsnarkose, bei der für Schlaf, Schmerzfreiheit und Muskelentspannung jeweils spezifische Präparate gegeben werden, ermöglichten eine sichere Anästhesie mit minimalen Nebenwirkungen und schnellem Erwachen. Die immer mal wieder medial kursierenden Horrorgeschichten, denen zufolge Patienten während einer OP erwachten und alles mitbekamen, kennt Georgieff jedenfalls nur aus der Presse: „In meiner ganzen Laufbahn habe ich so etwas nie erlebt.“

Kein Abschiedsschmerz

Abschiedsschmerz? Den empfindet Georgieff nicht. „Ich gehe gern, es macht keinen Spaß mehr“, sagt er über die Arbeit. Was dann doch aufhorchen lässt. Seine Kritik zielt vor allem aufs System ab, aufs große Ganze, wobei er auch am Ulmer Klinikum selbst keine Konflikte mit dem Vorstand scheute. Doch zurück zum Generellen: Durch die Einführung der Fallpauschalenregelung sei eine „viel zu stark umsatz- und leistungsbezogene Medizin entstanden, ein Milieu, das unsere Arbeit stark negativ beeinflusst“. Viele Entscheidungen würden heutzutage nicht mehr unbedingt im Sinne der Patienten getroffen, findet er.

Exzellent aufgestellt

Dennoch: Das Ulmer Uni-Klinikum sieht er zumindest in medizinisch-fachlicher Hinsicht „exzellent aufgestellt, das Niveau ist heute deutlich besser als zu meinen Anfangszeiten“, – und das trotz der teilweise dünnen Personaldecke sowohl im ärztlichen wie auch im Pflegebereich, die er immer wieder moniert habe. Er selbst jedenfalls würde sich „in jeder Abteilung versorgen lassen“. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weiß man doch aus der Historie von so manchem Chefarzt oder Klinikdirektor, der es vorzog, sich außerhalb Ulms operieren zu lassen.

Für Schlagzeilen gesorgt

Dass Georgieff für Schlagzeilen sorgte, ist lange her. Er war es, der 1995 der Ulmer Uni-Klinik eine Riesenstory im „Spiegel“ einbrockte. Er hatte seinen Kollegen, den Herzchirurgen Andreas Hannekum, angezeigt, die Vorwürfe: Behandlungsfehler, Pfusch im OP. Ein hausgemachter Medizinskandal, losgetreten von einem leitenden Mediziner, das hatte es bis dahin in Deutschland noch nicht gegeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelte in 63 Fällen, Hannekum wurde zwar nicht gänzlich reingewaschen, für eine Suspendierung reichte es allerdings beileibe nicht, was Georgieff auch 24 Jahre später nicht nachvollziehen kann.

Bei vielen galt er daraufhin als Nestbeschmutzer, erinnert er sich, „da gab es Kollegen, die vom einen auf den anderen Tag nicht mehr mit mir geredet haben“. Nur, weil sich bei einer Anhörung durch den Aufsichtsrat und das Ministerium nahezu alle Ulmer Kollegen aus den operativen Fächer demonstrativ hinter ihn gestellt hätten, habe er sich souverän auf seinem Posten halten können, erinnert er sich.

Im Beduinenzelt geboren

Die Unerschrockenheit wurde Georgieff womöglich in die Wiege gelegt. Geboren ist er 1951 in einem Beduinenzelt in Somalia. Sein bulgarischer, später die deutsche Staatsangehörigkeit annehmender Vater, war in den 40er und 50er Jahren als Tropenmediziner in Afrika unterwegs. Kindheit und Jugend verbrachte Michael Georgieff in Äthiopien, im Senegal und im Kongo. Nach dem Medizinstudium in Düsseldorf, Mannheim und Heidelberg sowie mehrjährigen Fortbildungs- und Forschungsaufenthalten in den USA wurde er 1988 Professor an der Universität Erlangen Nürnberg. Am 1. April 1992 übernahm er den Lehrstuhl der Klinik für Anästhesiologie in Ulm. Wer ihm auf dem Oberen Eselsberg nachfolgen wird, ist noch offen. Die Stelle soll zum 1. Januar 2020 neu besetzt werden.

Langweilig werde es ihm im Ruhestand mit Sicherheit nicht werden, sagt Georgieff: Er habe sich vorgenommen, viel zu lesen und viel Sport zu treiben: rudern, Rad fahren, Golf spielen. Auch dem Thema Afrika wird er treu bleiben. Vom nächsten Jahr an will er sich in Projekten der Weltgesundheitsorganisation WHO engagieren.

