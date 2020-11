Mit Roboter-Technik die Patienten schonen: Das neue interdisziplinäre Robotikzentrum der Universitätsklinik Ulm unterstützt Ärzte in der Patientenversorgung. Außerdem dient die Technik der Forschung und Weiterbildung. Damit ist die Uniklinik Vorreiter in der Region.

Am Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) des Universitätsklinikums Ulm ist das erste interdisziplinäre Robotikzentrum in der Region Alb-Allgäu-Bodensee eingerichtet worden. Für kleine operative Eingriffe werden dort zwei sogenannte daVinci-Operationssysteme eingesetzt. Die Robotersysteme werden unter anderem für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie sowie an den Kliniken für Urologie und Frauenheilkunde eingesetzt. Komplexe Operationen können nach Angaben des Universitätsklinikums so noch schonender durchgeführt werden.

Robotersysteme: Schonender für den Menschen

Patientinnen und Patienten verlieren bei operativen Eingriffen so weniger Blut, erholen sich schneller und profitieren von einer reduzierten Narbenbildung. „Die Sorge, dass robotische Operationssysteme die Operateure ersetzen, ist unbegründet. Nicht das Gerät operiert, sondern es wird durch uns gesteuert“, sagt Professor Christian Bolenz, Sprecher des Zentrums und Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie in einer Pressemitteilung.