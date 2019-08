Berit Vogel kann dank einer Hornhautspende wieder gut sehen. Am Klinikum wurde jetzt das 1000. Transplantat entnommen.

Verblasste Farben und verschwommene Kontraste – mehr konnte Berit Vogel infolge einer Erkrankung der Augenhornhaut nicht mehr sehen. Sie drohte zu erblinden. Dank der erfolgreichen Transplantation zweier Augenhornhäute an der Ulmer Uniklinik für Augenheilkunde ist ihre Sehfähigkeit wieder hergestellt.

Wie Berit Vogel profitieren viele Patienten von Hornhautspenden. Vor wenigen Tagen wurde am Universitätsklinikum Ulm das 1000. Hornhauttransplantat entnommen. Rund vier Jahre nach Inbetriebnahme der Hornhautbank verzeichne die Klinik für Augenheilkunde mittlerweile eine sehr hohe Spenderbereitschaft in der Bevölkerung, die seit dem vergangenen Jahr zudem stark gestiegen sei, heißt es in einer Mitteilung des Uni-Klinikums. Die Gewebespende ermögliche vielen Patienten eine Wiedergewinnung ihrer Sehkraft.

„Wir erhalten über 80 Prozent unserer Sinneswahrnehmungen über die Augen. Eine Erblindung oder starke Minderung der Sehkraft ist daher eine riesige Einschränkung im täglichen Leben“, sagt Prof. Gerhard Lang, Ärztlicher Direktor der Klinik für Augenheilkunde. Man sei deshalb allen Spenderinnen und Spendern wie auch deren Angehörigen zu großem Dank verpflichtet.

Da es sich bei Augenhornhäuten um nicht-durchblutetes Gewebe handelt, ist eine Entnahme bis zu 72 Stunden nach dem Tod möglich. „In der Regel gilt: Personen, die Blut spenden dürfen, können auch ihre Augenhornhaut spenden“, sagt Assistenzarzt Arne Speidel von der Klinik für Augenheilkunde. Zudem sei die Transplantation aufgrund der immunologischen Beschaffenheit der Hornhaut relativ unkompliziert. In einer etwa einstündigen Operation wird die Hornhaut transplantiert. Danach verbringen Patienten im Schnitt eine Woche in der Klinik.

Das könnte Dich auch interessieren:

Mit dem Auto in die Berge DAV Ulm erhebt eine Klima-Abgabe Der DAV Ulm verlangt für seine Touren eine Klimaabgabe und unterstützt damit auch ein Umweltprojekt im Allgäu.