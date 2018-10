Wiederwahl Uni-Kanzler im Amt bestätigt

Saarbrücken/Ulm / swp

Dieter Kaufmann, seit 2005 Kanzler der Uni Ulm, ist für weitere drei Jahre in seiner Funktion als Bundessprecher der Kanzlerinnen und Kanzler deutscher Universitäten bestätigt worden. Die erneute Wahl Kaufmanns, der bereits seit 2015 als Bundessprecher amtiert, erfolgte bei der 61. Kanzlerjahrestagung an der Uni des Saarlandes in Saarbrücken, teilt die Uni Ulm mit. Jetzt hat seine zweite Amtszeit als Sprecher des Gremiums begonnen, das die Interessen der Hochschul-Kanzler auf Bundesbene vertritt. Der Sprecherkreis befasst sich mit übergeordneten Fragestellungen der Universitätsentwicklung, derzeit vor allem mit der Nachfolge des Hochschulpakts und damit zusammenhängenden Herausforderungen der Hochschulfinanzierung.

Kaufmann studierte Betriebswirtschaftslehre technischer Orientierung an der Uni Stuttgart. Nach einer Zeit als stellvertretender Kanzler der Uni Stuttgart wurde Kaufmann 2005 zum Kanzler der Uni Ulm gewählt und 2012 in diesem Amt bestätigt. Als Präsidiumsmitglied verantwortet er die Wirtschafts- und Personalverwaltung der Uni Ulm.