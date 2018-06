Meinung Kommentar zum Nuxit-Bündnis: Ungewisse Zukunft

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

In dieser Form ist das Nuxit-Bündnis wohl gestorben. Ein Kommentar von Edwin Ruschitzka.

Eines ist am Dienstagabend im Café d’Art, wo sich die Nuxit-Aktivisten getroffen haben, um über das weitere Vorgehen zu sprechen, schon sehr deutlich geworden: In dieser Form ist das Bündnis wohl gestorben. Nur 13 waren erschienen und Sprecher Klaus Rederer weilt im Urlaub, um sich dort auf seinen Landtagswahlkampf vorzubereiten. So hieß es jedenfalls.

Für eine Klage gegen den Stadtratsbeschluss fehlt das Geld, mehr noch es fehlt der Mut und der Wille, ein politisches Signal zu setzen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der mehr als 3300 Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Begehren per Unterschrift eingesetzt haben. Sie wurden von Stadtrat enttäuscht, jetzt wohl auch vom Bündnis selbst. Und es ist ein klarer Sieg des OB, der die Bürger immer für zu dumm für einen Bürgerentscheid hielt. So hat er es zwar nicht gesagt, aber mit der Formulierung gemeint, das Thema sei halt zu komplex.

Um einen Termin gleich am Montag bei Markus Söder in Augsburg kann man sich bemühen. Ob es was nützt, ist unklar.

Das Rumgeeiere in Sachen Petition ist tragisch. Kein Mensch wird sich für eine Gesetzesänderung interessieren. Das ist überhaupt nicht kampagnenfähig. In dieser Petition muss sich das Bündnis schon klar entscheiden, ob es für einen Verbleib der Stadt im Landkreis trommeln will. Und das heißt dann wohl Spaltung.