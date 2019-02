Kommentar Beate Rose über Mittel gegen Vandalismus Ungeliebter Zaun

Ulm / Beate Rose

Herr Langer möchte einen Zaun, Herr Meyer nicht. Fast könnt man eine Nachbarschaftsposse vermuten. Dabei sind beide Männer jene Schulleiter, die sich das Gebäude des Einstein-Schulzentrums mit ihren Schularten teilen. Es geht darum, ob ein Zaun ums Wiblinger Schulzentrum hilft, Vandalismus zu stoppen oder nicht.

Langers Argumente für den Zaun sind insofern nachvollziehbar, dass die hintere Seite des Schulgebäudes umzäunt werden soll, die er als „Schattenseite“ bezeichnet. Diese Seite präsentiert sich derzeit als trostlos. Zwar legte die Stadt Ulm im Jahr 1993 in einem Beschluss fest, dass Schulhöfe nach dem Unterricht für Spielzwecke genutzt werden können. Nur sind hinterm Schulzentrum Spielgeräte Fehlanzeige.

Meyers Argumente gegen den Zaun sind insofern nachvollziehbar, als niemand wirklich eingezäunt lernen und arbeiten will. Was städtische Abteilungsleiter ebenfalls so sehen, für die ein Zaun um Schulen das letzte Mittel gegen Zerstörungswut ist. Die Situation ist komplex. Übrigens wollen Anwohner auch mitreden. Zu Recht. Denn sie sind von jenen betroffen, die ums Schulzentrum so wild feiern, dass sogar Sitzbänke abgefackelt wurden. Eines steht fest: Der Zaun ist bereits jetzt, lange vor einer möglichen Errichtung, von vielen ungeliebt.