Die IHK Ulm spricht sich in einer Mitteilung an die Medien für die von der Stadt favorisierte Tunnellösung am Blaubeurer Tor aus. Der Tunnel bietet aus Sicht der IHK einige Vorteile gegenüber dem Neubau einer Brücke, teilt Vizepräsident Harald Seifert mit. Vor allem gewährleiste diese Variant...