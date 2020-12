Am Mittwoch ereignete sich ein Unglück in Ulm Wiblingen. Ein Arbeiter stürzte bei Reinigungsarbeiten von einem Dach und wurde stark verletzt.

Unfall Ulm: Mann stürzte sechs Meter in die Tiefe

Der 37-Jährige befand sich während Reinigungsarbeiten auf dem Dach eines Gebäudes in der Buchauer Straße. Dabei sei er nach Angaben der Ulmer Polizei auf eine Plexiglasplatte gestiegen. Diese zerbrach unter ihm und er stürzte sechs Meter in die Tiefe. Der Mann wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei haben die Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter.