Ein E-Scooter-Fahrer ist am Montagabend in eine Fußgängerin gefahren und hat die 61-Jährige schwer verletzt. Der Täter flüchtete, ohne sich um die am Boden liegende Frau zu kümmern.Frau blutet am Kopf und hat starke SchmerzenDer Unfall passierte gegen 17 Uhr in der Ecke Herrenkellergasse/Hafe...