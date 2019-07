Ein schizophrener Mann raste in suizidaler Absicht auf der B311 in einen Lkw. Ein Gericht stuft die Wiederholungsgefahr als gering ein. In strafrechtlicher Hinsicht besteht kein Zweifel. Schuldunfähig war ein 25-Jähriger, als er 2017 in einer Julinacht auf der B 311 in Höhe des Ulmer Rutschhangs frontal in einen entgegenkommenden Lkw raste. Der seit Jahren unter Schizophrenie leidende junge Mann hatte in den Tagen davor seine Me...