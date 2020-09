Bei einem Unfall auf der A7 an der Anschlussstelle Langenau sind drei Menschen zum Teil verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, misslang ein Spurwechsel auf der Autobahn. Ein Lkw und ein Audi fuhren gegen 9 Uhr auf die Autobahn in Richtung Ulm. Die 72-jährige Audifahrerin zog nach nach links, um den Lkw zu überholen.

Drei Menschen verletzt

Dabei muss sie einen nachfolgenden Autofahrer übersehen haben. Der 28-Jährige fuhr auf ihren Audi auf und schob diesen in die Mittelleitplanke. Von dort wurde das Auto direkt vor den Lastwagen abgewiesen und prallte dann noch mehrmals gegen die rechte Planke.

Der 28-Jährige und die 72-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der 79-jährige Beifahrer im Audi eher leichte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim ermittelt jetzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 65.000 Euro.

Auch bei Giengen Unfall auf der A7

Gegen 9.45 Uhr ereigente sich ebenfalls auf der A7 ein weiterer Unfall. Zwei Menschen sind dabei verletzt worden. Eine 53-Jährige fuhr bei Lonetal in Richtung Würzburg auf die Autobahn, missachtete die Stoppstelle und prallte gegen einen Sattelzug. Dessen 24-jähriger Fahrer wich nach links aus und kollidierte dabei mit einem Opel, der in die Betongleitwand geschleudert wurde. Die 25 Jahre alte Fahrerin und ihr 28-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Betonwand verschob es durch des Aufprall auf die Gegenfahrspur, wodurch dort die linke Spur blockiert war.