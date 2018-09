Einstein Marathon 2018 Und die Beine werden schwerer: Auf der Strecke beim Halbmarathon

Ulm / Tobias Knaack

Wie ist es, einen Halbmarathon zu laufen? Unser Redakteur wollte es wissen. Hier ist seine Reportage: Auf der Strecke beim Halbmarathon.

Nach Kilometer 18 werden die Beine dann doch schwer. Bis weit nach Ulm hinein haben sie mich gut getragen ohne jeden Stress. Von der Messe aus in Richtung Thalfingen, dann nach Pfuhl, einige Schleifen durch Neu-Ulm und bis nach Ulm. Ruhig, gleichmäßig, im Rhythmus, so entspannt man bei sportlicher Betätigung wohl sein kann. Jetzt aber macht sich doch ein wenig bemerkbar, dass die Vorbereitung etwas kurz gekommen ist. Ein, zwei weitere längere Läufe hätten sicherlich gut getan.

Großartige Unterstützung

Ich bin sieben Jahre schon in der Stadt, sieben Jahre lang gehe ich hier schon laufen, wahrscheinlich bin ich an jedem Teil der Strecke schon mal gewesen, nur so zusammenhängend bin ich sie noch nicht gelaufen. Es ist mein erster „Einstein“ – ich laufe einen Halbmarathon. Und es macht riesig Spaß.

Es macht vor allem deshalb Spaß, weil die Unterstützung der Menschen an der Strecke irre ist: die drei Frauen zwischen Thalfingen und Pfuhl, die mit Kochlöffeln auf Töpfe trommeln; die Dudelsackspielerin beim Durchlaufen von Pfuhl; die unzähligen Bands, die an fast jeder Ecke in Neu-Ulm stehen. Von den vielen Helfern, die einen mit Banenen, Iso-Getränken und Wasser versorgen, mal ganz zu schweigen.

Aufgeregte Vorfreude

Am Start an der Messe herrscht angespannte Vorfreude – im Foyer der Donauhalle stehen Menschen um in bunter Laufkleidung, tippeln auf der Stelle, essen Bananen, trinken Wasser. Einige holen sich Beutel ab, um ihre Wechselklamotten zu verstauen, andere pinnen ihre Startnummer aufs Trikot.

Mein letzter Halbmarathon liegt Jahre zurück. Aber Steffen, mein Kollege und ein noch viel passionierterer Läufer, und ich haben uns in diesem Jahr gesagt: Wir wollen von der Strecke berichten. Also von der Strecke, aus dem Feld heraus.

Unsere Redakteure vor dem Lauf. © Foto: SWP

Startschuss um 9.10 Uhr

Um 9.10 Uhr fällt der Startschuss für die Marathoni und Halbmarathoni wie uns. Also gut, wir stehen soweit hinten, dass es wohl eher 9.15 Uhr ist, als auch wir die ersten Schritte dieser 21,095 Kilometer tun. Und es geht gemächlich los, das Feld muss sich erstmal sortieren, entsprechend liegt unser Tempo etwas über fünf Minuten pro Kilometer. Schnell geht es in Richtung Thalfingen – auf der Straße, zwischen Bäumen zur Donau hin und Bahnwall auf der anderen Seite knallen die Schritte, klapp, klapp, klapp. Nur ein kleines „Quietschen“ des Schuhs meines Vordermanns durchbricht den Schuh-Asphalt-Takt mit seiner kakophonischen Melodie.

In Thalfingen die erste motivatorische Stütze: „Ist nicht mehr weit!“ Wir sind bei Kilometer drei.

Kurze Körperinventur: Alles bestens

Hinter Thalfingen dann die erste Verpflegungsstation. Wasser? Ja, nein, danke. Weiter. Die Beine fühlen sich gut an. Erstaunlich frisch. Am Montag war ich, um herauszufinden, ob ich die Distanz ungefähr schaffen könnte, nochmal 17 Kilometer gelaufen. Vielleicht ein bisschen zu nah dran, habe ich mir die Woche über gedacht, denn die Regenration brauchte ein wenig. Aber es scheint gereicht zu haben. Ich habe unglaublich gute Laune, denn nachdem wir in Richtung Pfuhl abgebogen sind, schlängelt sich der Weg herrlich zwischen Feldern und Bäumen hindurch, die farbigen Trikots der Läuferinnen und Läufer lassen in meinem Kopf das Bild eines bunten Flusses entstehen. Die Schritte merke ich kaum. Nach fünf Kilometern kurze Körperinventur: alles bestens.

Da ich nicht nur in puncto Training etwas knapp dran war, sondern auch die Streckenführung nicht so im Blick hatte, bin ich ganz gespannt, wie wir geführt werden. Und die nächsten Kilometer „verfliegen“ geradezu, da sich immer wieder spannende Perspektiven auftun: die Hügel von Thalfingen und Böfingen zur rechten, eine Kurve später das Münster in der Ferne.

Pfuhl: Dudelsack und Kapelle

Manche Läufer um mich herum haben Musik auf den Ohren. Das mache ich sonst auch gerne. Diesen Lauf aber möchte ich mit allen Sinnen genießen. Also auch den Sound – und der geht immer noch klapp, klapp, klapp. Dieses Mal ohne quietschen. Mein Vordermann ist weiter vorne oder weiter hinten. Wer kann da schon immer den Überblick behalten. Steffen und ich orientieren uns grob an dem „Hasen“, der Läufer der Marathon-Distanz nach 3:30 Stunden ins Ziel bringen soll.

Es kommt ein neuer Klangteppich hinzu: Erst geleitet uns eine Dudelsackspielerin nach Pfuhl hinein, dann eine komplette bajuwarische Kapelle um eine Kurve.

Überhaupt diese Kombination aus Lauf und Musik: Gerade auf dem Weg in Richtung Neu-Ulm stehen an vielen Ecken Bands, teils im Freien, teils unter Pavillons. Doch das Wetter hält, nein, es wird immer besser. Lauf, Musik, Sonne – eine Kombination, die mich trägt. Dass ich bereits zwei Drittel der Strecke zurückgelegt habe, wird mir erst in diesem Moment bewusst, zu schön waren all die Eindrücke auf und von neben der Strecke.

Catwalk und Casting?

In Neu-Ulm geht es durch die Glacis-Galerie: Eine Mischung aus Catwalk – oder besser: Catrun? – der Läufer und Casting der Bands, schießt es mir in den Kopf. Vielleicht ist das aber doch auch der fortgeschritten Kilometerzahl geschuldet. Jedenfalls sind sie alle zusammen: „Einstein“. Sie alle tragen einen auf dem Weg.

Und das wird immer wichtiger: Das Neu-Ulmer „Geschlängel“ nehmen meine Beine noch gelassen hin, doch dann kommt Kilometer 19. Die Waden fangen an zu ziehen, die Atmung ist nicht mehr so leichtgängig, der Puls geht mehr in den Kopf. Ich erinnere mich an den netten Herrn in Thalfingen: „Ist nicht mehr weit.“ Dieses Mal sind es noch drei Kilometer.

Und in der Tat, es ist absehbar: Es geht runter in Richtung Herdbrücke und zurück nach Neu-Ulm. Noch eine kleine Schleife und dann entlang der Donau und über den Steg hinter der Eisenbahnbrücke wieder nach Ulm. Die Beine brennen jetzt richtig, auch im Oberkörper macht sich ein gewisser Schmerz der Anstrengung breit, aber es ist nicht mehr weit, sage ich mir. Es ist nicht mehr weit. Und die Unterstützung ist überwältigend. Kurz bevor es durch die Stadtmauer ins Fischerviertel geht, steht ein Mann, der duracellartig jedem Läufer seinen Daumen entgegenstreckt.

„Duracell-Daumen“ als Antrieb

Ich bin wirklich kein Freund des Daumens – vor allem nicht auf Fotos. Es hat oft etwas Aufgesetztes, Künstliches. Jetzt aber finde ich den Daumen sehr wahrhaftig und gut, es ist der Moment, an dem ich neue Luft bekomme. Dem freundlichen Herrn sei Dank. Über das Kopfsteinpflaster, über die Brücke entlang der Blau und in die Fußgängerzone. Ich freue mich häufig, wenn ich die Hirschstraße hoch zum Münsterplatz laufe und das Münster sehe. Dieses Mal ist es noch schöner. Ein paar hundert Meter noch und mein erster „Einstein“-Halbmarathon ist geschafft. Sie vergehen wie im Rausch.

