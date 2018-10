Elektrizität Und dann war alles schwarz

Ulm / ruk

Tagesschau? Nein, der Bildschirm blieb dunkel. Und ein halber Tatort ist kein Tatort. Rund 1600 Haushalte hatten am Sonntagabend buchstäblich das Nachsehen. Ein Fehler in einem 10 000-Volt-Kabel hat am Sonntagabend zu einem gut einstündigen Stromausfall am unteren Kuhberg und am Galgenberg geführt. Betroffen waren das Gebiet zwischen Soldatenstraße, Römerstraße, Beyerstraße, Galgenbergweg und Westerlingerstraße.

Der Kurzschluss war um 19.47 Uhr zwischen Warndt- und Saarlandstraße aufgetreten, teilen die Stadtwerke mit. In der Folge schalteten sich zehn Trafostationen ab. Der Bereitschaftsdienst schloss die letzten Haushalte gegen 20.55 Uhr wieder ans Netz an.