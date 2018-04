Angriff Unbekannter beleidigt Mann

Ulm / swp

Am Freitag gegen 21 Uhr kam es in der Frauenstraße zu einer Begegnung der anderen Art. Aus heiterem Himmel und ohne Grund fing ein unbekannter Mann an, einen 47-Jährigen vor einem Schnellimbiss zu beschimpfen. Außerdem forderte der Unbekannte den Mann auf, ihn zu schlagen. Nachdem dieser nicht auf die Beleidigungen einging, ging der Unbekannte weiter.

Kurze Zeit darauf befand sich der 47-Jährige mit seinem Auto vor einer nahe gelegenen Bäckerei in der Frauenstraße. Dort trat der Unbekannte wieder auf. Wieder beleidigte er den Mann und trat zudem gegen dessen Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden. Danach flüchtete der Unbekannte mit zwei Begleitern in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Telefon: (0731) 188 3312.