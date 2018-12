Konzert Unbekannte Kantate zum Fest

Ulm / Gottfried Lothar

Ein feines Programm bot das Festliche Konzert mit der Chorgemeinschaft St. Maria Suso/St. Elisabeth. Und die Zuhörer in der gut besuchten Elisabethen-Kirche hatten große Freude an den Darbietungen, die mit dem Werk eines Komponisten begannen, dessen Name kaum jemand geläufig sein wird. Arnold Melchior Brunckhorst, der um 1700 herum als Vertreter der norddeutschen Orgelschule in Hildesheim, Celle und Hannover wirkte, schrieb eine festliche Kantate für Solisten, Chor und Orchester, „Die Weihnachtsgeschichte“.

Der Bericht des Geschehens nach dem Lukas-Evangelium wird von schönen Arien und interessanten Chorsätzen eingebettet, bei denen neben dem Chor und der Camerata Ulm unter der Leitung von Tobias Schmid auch die Solisten glänzen konnten. Sopran Verena Gropper und Altistin Agnes Schmauder sangen dabei wohltönend ihre Parts. Tenor Georg Kalmbach gestaltete mit seiner klaren schönen Stimme nicht nur die Rezitative, und der vielfach ausgezeichnete Ulmer Konstantin Krimmel führte mit klangreichem Bass das Solistenquartett an, das keine Wünsche offen ließ.

Als Gast aus dem rumänischen Temeswar dirigierte Andreas Schein federnd ausdrucksvoll Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen mit Stela Brunea und Almut Schmiedel als den beiden wunderbaren Solistinnen, die ihr Können ganz in den Dienst des Werks stellten.

Angereichert wurde das Konzert durch Texte der Schweizer Benediktinerin Silja Walter, die von Pfarrer Josef Miller vorgetragen wurden. Bei dem auf Deutsch gesungenen „Dettinger Te Deum“ von Händel konnten sich alle Mitwirkenden inklusive der gut geforderten beiden Trompeten sowie den Continuospielern Andrea Fadani (Kontrabass) und Galina Strohwald-Kan (Orgel) noch einmal bestens bewähren, was dann zu recht mit Standing Ovations belohnt wurde.