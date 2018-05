Hochwasserschutz Umweltminister eröffnet Donau-Deich

Ulm / Carolin Stüwe

Ein Ende der Sperrungen ist in Sicht: Am 22. Juni wird der Hochwasserschutzdamm in Höhe Friedrichsau eröffnet.

Endlich ist absehbar, wie lange die Geh- und Radwege entlang der Donau in Höhe Friedrichs­au noch gesperrt sind: Für 22. Juni um 13.30 Uhr hat der Tübinger Regierungspräsident zur „Einweihung der Hochwasserschutzmaßnahme“ eingeladen. Die Festrede wird Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller halten. Er wird das 2,1 Millionen Euro teure Erdbauwerk auch vorstellen, denn Bauherr ist das Land, das vor allem für die Gewässer erster Ordnung verantwortlich ist.

Wie berichtet, zieht sich der Damm rund zwei Kilometer lang vom SSV-Stadion im Süden bis zum Abzweig Böfinger Steige im Norden. Die Experten sagen Deich dazu, weil nicht einfach Erde aufgeschüttet wurde, sondern allein für den Kerndeich mussten sich 40 Zentimeter hohe Erdschichten miteinander verbinden, damit später nichts wegrutscht. Diese Konstruktion ist jedoch stark vom Wetter abhängig.

Regenperioden sowie Frosttage im Februar hatten deshalb zu Baustopps geführt, weil sich gefrorener und nasser Boden nicht verdichten lässt. So kam es insgesamt zu einer Bauverzögerung von gut drei Wochen. Rolf Mezger, Diplom-Bauingenieur und Geschäftsführer der beauftragten Firma Geiger & Schüle Bau aus Ulm, bezeichnet den Zeitverzug als „nur ein Schluck länger“. Damit sei auf einer Erd- und dazu Winterbaustelle immer zu rechnen, sagte er auf Anfrage.

Trotz zusätzlicher Arbeitsschichten und mehr Personal sei es nicht gelungen, den Rückstand wieder aufzuholen. Außerdem gibt es für die zu- und abfahrenden Lastwagen und Baumaschinen auf solch einer „Linienbaustelle“ eben nur eine Fahrstrecke – zum Teil Geh- und Radwege – und nur die Zufahrten im Norden und im Süden. Wichtig sei aber, dass ansonsten seit Baubeginn im September alles reibungslos und ohne Unfälle abgelaufen ist.

Erdmaterial dank Linie 2

Das Deichmaterial stammt von den zahlreichen Baustellen der Straßenbahnlinie 2 vom Eselsberg und vom Kuhberg. Es wurde an der Entnahmestelle gesiebt und mit einem geringen Anteil Kalkzement als Bindemittel vermischt.

Wie weit sind die Arbeiten nun? Der Kerndeich ist fertiggestellt und der Unterboden auch schon stellenweise aufgebracht, sagt Mezger. Als Letztes folgt dann der anfangs beiseite geschobene Oberboden beziehungsweise Humus. Danach können auf den Flächen Rasen oder Wiesen-Mischungen eingesät werden. Beim Fitnesszentrum „Halo“ wurde bereits der Gehweg asphaltiert, und die Bankette sind fertig. Ebenso abgeschlossen sei die Vorbereitung für die erstmalige Beleuchtung entlang der neuen und separat verlaufenden Geh- und Radwege. Mezger geht davon aus, dass bis zur Eröffnung am 22. Juni auch die Laternen stehen. Die Beleuchtung hatten Bürger, Stadträte und Besucher des Ulmer Zeltes wiederholt gefordert.

Apropos Ulmer Zelt, dessen Spielzeit am vergangenen Mittwoch begonnen hat: Noch gut drei Wochen lang werden die Besucher über Hinweisschilder um die Absperrungen herumgeleitet, sagt Kathrin Thumerer, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Am besten erreicht man uns, wenn man durch den Aupark läuft.“ Für Radfahrer wurden per Stangenkonstruktion Radparkplätze geschaffen. Denn die Räder sollten nicht am Bauzaun abgestellt werden, „sonst ist unsere Rettungsgasse blockiert“.

Ansonsten findet das Zeltteam die Absperrungen „nicht superdramatisch“. Der Bau des Hochwasserschutzdammes sei schließlich eine gute Sache. Und: Das Zeltteam sei eh davon ausgegangen, dass es zu Bauverzögerungen kommt.