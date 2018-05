Veranstaltung Umwelt-Gala mit zwei Stars

Neu-Ulm / Harald John

Eine Öko-Gala der außergewöhnlichen Art steigt im Werk III in Neu-Ulm. Mit dabei: Musical-Star Maren Kristin Kern und Sängerin Tracie Frank Mayer.

Eine Gala der außergewöhnlichen Art steht in Neu-Ulm an: Die „1. Stadtgesichter Gala“ will den Gedanken der Ökologie mit Kunst, Kultur und Charity verbinden. „So eine Veranstaltung haben Ulm und Neu-Ulm noch nicht gesehen“, wirbt Organisator Achim Wendt, der bisher mit der „Aktion Stadtgesichter“ in der Öffentlichkeit bekannt war. So hatte er im vergangenen Herbst das zehn mal zwei Meter große Kunstwerk „Mahnmal der Menschlichkeit vor dem Münster enthüllt.

Für die Gala, die am 16. Juni von 19 Uhr an im Werk III, Baumgartenstraße 20, steigen soll, hat Wendt bekannte Gesichter engagiert. So wird Maren Kristin Kern auf der Bühne stehen. Der Berliner Musical-Star (“Mozart!“, „Ich war noch niemals in New York“), der auch bei „Rock Of Ages“ im Theater Ulm zu sehen sein wird, ist ebenso dabei wie Tracie Frank Mayer, Nichte des amerikanischen Musikproduzenten, Komponisten und Jazztrompeters Quincy Jones. „Mein größter Wunsch war es, dass Quincy Jones die Titelmusik komponiert“, sagt der umtriebige Ulmer Wendt, der lange in Köln lebte. Daraus ist allerdings – noch – nichts geworden. Dafür wird das „Ensemble le Flexible“ die Öko-Dance-Performance-Show „Bloody Earth“ aufführen, der Künstler Uwe Köhl präsentiert seine Bauminstallationen „Licht Giganten“ und am Ende sollen alle Gäste ein vier Meter hohes Kunstwerk schaffen. Karten (inklusive Drei-Gänge-Menü, Sekt) kosten 79 Euro und sind unter anderem bei der SÜDWEST PRESSE, im Service-Center Neue Mitte und bei der SWU erhältlich.

Ulm is(s)t international heißt die neue kulinarische Live-Talkshow, die die Stadt Ulm veranstaltet. Sechs Mal laden Gastgeber mit internationalen Wurzeln zu landestypischem Essen und Trinken sowie spannenden Geschichten aus der alten und neuen Heimat, sechs Mal moderiert Stefanie Klee-Castellanos vom städtischen Kulturamt. Premiere ist am Dienstag, 8. Juni, um 19 Uhr im russischen Café Bistro Matroschka (Olgastraße 91) bei Ludmilla Wolf. Am 18. Juli lädt dann Haris Papapostolou ins griechisch-mediterrane Restaurant Yamas, es folgen das indische Restaurant Shalimar, das portugiesische Adega, das türkische Yilmaz und zum Abschluss der indische Salsalehrer Manjit Singh vom Ballhaus Söflingen. Tickets für einen Abend kosten 15 Euro, weitere Informationen unter www.migrationnachulm.de