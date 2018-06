Meinung Kommentar zu den Plänen für den Bahnhofplatz: Um Längen besser

Ulm / Chirin Kolb

Es hat sich gelohnt, die Pläne für den künftigen Bahnhofplatz zu überarbeiten. Sie sind jetzt um Längen besser. Ein Kommentar von Chirin Kolb.

Es hat sich gelohnt, die Pläne für den künftigen Bahnhofplatz nochmal zu überarbeiten. Das lässt sich schon nach der ersten Präsentation im Info-Abend sagen. Die beiden Dächer an den Haltestellen zum Beispiel tragen nun die selbe Handschrift wie das große Vordach am Bahnhofseingang. Auch wenn sich am einen oder anderen Detail noch feilen lässt: Der Entwurf, den die Arbeitsgemeinschaft Hullak, Rannow und Hummert jetzt vorgelegt hat, ist um Längen besser als der vorige. An dem hatten die Stadträte kaum ein gutes Haar gelassen. Sie sprachen von Verhüttelung“, Kleinteiligkeit, Provinzialität und einer „Architektur-Weltausstellung“. Mal sehen, wie die Urteile am nächsten Dienstag ausfallen, wenn der neue Entwurf im Bauausschuss des Gemeinderats diskutiert wird.

Hitzig werden dürfte die Debatte in den nächsten Wochen erneut beim Thema ZOB. Beim Info-Abend wurde klar: Die Stadtverwaltung rückt keinen Meter ab von ihrem Vorhaben, auf dem südlichen Bahnhofplatz einen Neubau hinzustellen und dafür den ZOB zu verkleinern. IHK und Regionalbusunternehmer werden das nicht still hinnehmen. Meinung prallt auf Meinung, Gutachten werden gegen Gutachten in Stellung gebracht. Die Frage, ob und wie der ZOB auch in Zukunft leistungsfähig bleibt, wird die kommunalpolitische Diskussion wieder beherrschen.