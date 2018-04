edru/Foto: Lars Schwerdtfeger

Auf dem Gelände des Südstadtbogens in Neu-Ulm wird heute, wie schon berichtet, die am Dienstag gefundene Bombe entschärft. Sie liegt unter einem roten Zelt (Bildmitte), von ihr soll keine Gefahr ausgehen, sagt die Stadt. Los geht’s mit Straßensperrungen um 7.30 Uhr und mit der Evakuierung um 8 Uhr. Gegen 14 Uhr wollen die Sprengmeister die Bombe entschärfen. Gestern wurde die Turnhalle in der Weststadtschule vorbereitet, so dass dort Menschen unterkommen können.