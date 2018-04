Blindgänger Um 14.11 Uhr war die Bombe entschärft

Neu-Ulm / Von Edwin Ruschitzka

Die Kampfmittelbeseitiger fordern jetzt besser abgestimmte Sondierungen im Bereich des „Südstadtbogens“.

Die erfolgreiche Bomben-Entschärfung gestern in Neu-Ulm wird für die Ulmer Baufirma Realgrund ein Nachspiel haben. Was Dr. Andreas Heil, der Betriebsleiter der Kampfmittelbeseitigungsfirma Tauber in Nürnberg, zu sagen hatte, war nicht von Pappe. Er forderte dringend mehr Sorgfalt beim Untersuchen des Geländes „Südstadtbogen“. Zum dritten Mal innerhalb von nur sechs Wochen musste dort eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden: am 2. und 18. März, am 13. April. Jedes Mal mit umfangreichen Evakuierungen und damit verbundenen hohen Kosten im jeweils wohl sechsstelligen Bereich. „Das muss nicht sein“, sagte Heil, der vermutet, dass noch weitere Bomben auftauchen. Irritiert war er, dass nach der Entschärfung vom 18. März wieder schwere Baufahrzeuge im Einsatz waren. Er schlug vor, jetzt Baufelder zu bilden und akribisch zu untersuchen.

Rückblick auf Entschärfung der Weltkriegsbombe

Am Ende war es doch Routine, auch wenn Sprengmeister Roger Flakowski davon nicht sprechen wollte. Nach einer Dreiviertelstunde hochkonzentrierter Arbeit war um 14.12 Uhr die 500-Kilo-Bombe entschärft. Am schwierigsten sei es gewesen, den angerosteten mechanischen Zünder zu säubern, bevor er herausgeschraubt werden konnte. Die fortgeschrittene Korrosion, so sein Chef Andreas Heil, sei der Grund gewesen, warum die Entschärfung am Freitag und nicht am Sonntag stattfinden musste. Das war zuvor von Gewerbetreibenden und Ärzten kritisiert worden.

An die 640 Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und des Bayerischen Roten Kreuzes hatten die Straßen zur Sicherheitszone um 7.50 Uhr abgesperrt, akribisch wurde ab 8.20 Uhr überprüft, dass sich niemand in seiner Wohnung aufhält. Zig Geschäfte, Büros, Arztpraxen und die Arthrosklinik waren geschlossen. Die Innenstadt, vor allem die Ludwigstraße, wirkte wie ausgestorben. Die Geschäfte dort öffneten nach der Entschärfung nicht mehr. Anders die Glacis-Galerie, die in Teilen offen blieb. Dort ist morgen, als Dank an die Kundschaft, das Parken umsonst. Auch andere Geschäfte wollen sich etwas einfallen lassen.

Bevölkerung zeigt viel Verständnis

Christian Holz aus dem Realgrund-Vorstand reagierte auf die Vorhaltungen der Kampfmittelbeseitiger. Auf dem Areal seien die Verhältnisse extrem schwierig. Es sei voller Eisenteile. „Wo es Verdachtspunkte gab, haben wir sondiert, aber nichts gefunden. Das war aus unserer Sicht die richtige Vorgehensweise.“ Er sicherte zu, sich am Montag mit Verantwortlichen der Stadt zusammenzusetzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Genau so sieht es auch die Stadtverwaltung, wie Thomas Nägele vom Fachbereich Bürgerdienste erklärte.

Die Stadt Neu-Ulm zog am späten Nachmittag ein positives Fazit: Die Bevölkerung habe bis auf wenige Ausnahmen viel Verständnis und Geduld gezeigt. Dennoch gab es Vorfälle: Zwei Männer, 34 und 35 Jahre alt, seien uneinsichtig gewesen und wollten in den Gefahrenbereich. Beide wurden in Gewahrsam genommen, einer war per Haftbefehl gesucht. Eine 65-Jährige schlug auf die Polizisten mit einem Regenschirm ein, weil sie den abgesperrten Bereich betreten wollte.