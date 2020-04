Seinen 108. Geburtstag feiert Dr. Wilhelm de Beauclair am 4. April und damit ist er der älteste Bürger von Ulm. Ein Familienfest, wie es in den letzten Jahren immer stattfand, fällt wegen der Corona-Krise und dem Besuchsverbot im Seniorenheim Clarissenhof, in dem der Jubilar lebt, leider aus...