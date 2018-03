Wettbewerb Ulmerin will „Miss Happy Curvy“ werden

Ulm / cmy

Kurvige Frauen sollten selbstbewusster durchs Leben gehen, findet Giuseppina Avanzato.

Für den Fototermin hat Giuseppina Avanzato extra ein schwarzes Kleid angezogen – aber nicht etwa, weil Schwarz schlank macht. Im Gegenteil: Die 37-jährige Ulmerin mit italienischen Wurzeln zeigt ihre Kurven gerne. Auch vor Publikum. Am 28. April nimmt sie an der Wahl zur „Miss Happy Curvy“ teil, die in der Filderhalle in Leinfelden über die Bühne geht (siehe Infokasten). Warum, verrät sie im folgenden Interview.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, an einer Misswahl für kurvige Frauen teilzunehmen?

Giuseppina Avanzato: Ehrlich gesagt haben mich Freunde auf die Idee gebracht. Die fanden, ich solle mich da einfach mal anmelden. Mit dem Gedanken hatte ich aber schon viele Jahre gespielt. Ich fand es schon immer reizvoll, schöne Fotos von mir machen zu lassen. Bloß habe ich mich nie getraut. Und als ich Mutter wurde – mein Sohn ist mittlerweile sechs – habe ich es dann immer weiter nach hinten verschoben. Aber jetzt habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich sag mir immer: If you don’t try you will never know.

Misswahlen haben ja oft ein bisschen einen unseriösen Touch . . .

. . . finde ich gar nicht.

Geht es Ihnen nur um schöne Bilder?

Nein, ich möchte damit etwas vermitteln. Auch kurvige Frauen sollen sich nicht verstecken, sondern selbstbewusst zeigen, was sie haben.

Ganz selbstbewusst gefragt: Wie viel wiegen Sie?

Das bleibt mein Geheimnis.

Waren Sie schon immer füllig?

Ja. Schon als Kind hatte ich eine kurvige Statur.

Haben Sie darunter gelitten?

Nie. Ich bin in meiner ganzen Schulzeit auch nie gehänselt worden. Klar, in jüngeren Jahren schaut man vielleicht schon mal neidvoll auf gertenschlanke Bikinischönheiten oder Models. Aber je älter man wird, desto unwichtiger wird das. Ich fühle mich in meinem Körper jedenfalls sehr wohl und finde mich im Moment sogar ziemlich attraktiv.

Erklären Sie uns mal, warum Fülligsein schöner ist als Schlanksein.

Wer mehr hat, kann mehr von seinem Körper zeigen.

Wie wichtig ist Ihnen Äußerlichkeit?

Sehr. Es ist eben so, dass der erste Eindruck zählt. Das gilt so ziemlich für jeden Menschen.

Was tun Sie für Ihren Körper?

Ich versuche mich gesund zu ernähren, viel Obst und Gemüse und möglichst wenig Süßigkeiten zu essen. Ich rauche nicht und trinke keinen Alkohol.

Haben Sie je versucht abzunehmen?

Nein. Das ist nicht in meinem Sinn. Ich halte gesunde Ernährung für sinnvoller als irgendwelche Diäten.

Warum wollen – so hat man zumindest den Eindruck – alle schlank sein?

Ich weiß es nicht. Ich stehe da drüber.

Wie würden Sie Ihre Stärken beschreiben?

Ich bin relativ unabhängig, immer freundlich und akzeptiere jeden so, wie er ist.

Schwächen?

Nö.

Wissen Sie schon, was beim Miss Happy Curvy-Wettbewerb auf Sie zukommt?

Es wird vorher noch ein paar Trainingseinheiten geben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich unverstellt präsentiert – eben so, wie man ist.

Müssen Sie auch im Bikini auf den Laufsteg?

(lacht) Nicht dass ich wüsste. Aber wenn, würde ich mir das mit der Teilnahme vielleicht noch mal überlegen.

Angenommen Sie würden gewinnen. Was würde das mit Ihnen machen?

Es wäre eine wunderschöne Erfahrung.