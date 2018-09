Lotto Ulmerin gewinnt 100 000 Euro

Ulm / swp

Gute Nachricht für eine Ulmer Lottospielerin: Bei der Mittwochsziehung vom 26. September hat sie 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6 gewonnen. Der Ulmerin hatte ihr Glück im Klassiker 6 aus 49 gesucht und für einen zusätzlichen Einsatz von 1,25 Euro an der Super 6 teilgenommen, teilt die Lottogesellschaft mit. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million. Ihren Spielschein gab die Frau im Internet ab, damit ist sie der Lottogesellschaft bekannt. Die 100 000 Euro werden der Frau in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Den letzten Großgewinn in Ulm hatte es in der Silvester-Ziehung 2017/18 gegeben. Damals gewann ein Tipper eine Million Euro.