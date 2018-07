Ulmer Zelt Ulmer Zelt: Ein Finale zum Niederknien

Kumpeltyp aus den Niederlanden: Tim Vantol

Country, Folk und Punk „Wie zur Hölle seid Ihr hergekommen?“ Tim Vantol zeigte sich verwundert, als der größte Teil des Publikums im Ulmer Zelt per Handzeichen zu erkennen gab, dass es zum ersten Mal eine Show des jungen Musikers aus Amsterdam besuche. Jede Menge mutige Musikliebhaber, die das nicht ganz so üppig gefüllte Zelt mit Stimmung erfüllten. Mittlerweile dürfte Vantol einen guten Ruf in Ulm genießen. Im Frühjahr erst spielte er beim Musikmarathon, im Herbst im Hemperium, und Support für Itchy Poopzkid war der fließend Deutsch sprechende Kumpeltyp auch schon. Der Roots Rock, den er im Zelt mit Bandunterstützung (E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug) zelebrierte, sprach für sich. Die Songs des Studioalbums „Burning Desires“ (Eminorseven/Rough Trade) überzeugten mit zeitlosen Klängen zwischen Country, Folk und frech hingerotztem Singer-Songwriter-Rock und der Energie des Punk. Vielleicht war es auch einfach nur die natürliche Art, mit der Vantol sein Publikum abholte. Wenig Verständnis zeigte er für eine gewisse Reserviertheit des Publikums beim Mitsingen diverser Refrains. „Ihr seid die ganze Woche am Arbeiten und dann kommt so ein bescheuerter Holländer an und will, dass ihr mitsingt!“ Und wie es dann geklappt hat. „Follow Your Heart“, „Restless“ und das Proclaimers-Cover „I’m Gonna Be (500 Miles)“ – alles amtliche Garanten für einen gelungenen vorletzten Abend der diesjährigen Zeltsaison. Angesichts so viel Publikumszuspruchs spielte die Frage nach Motivation keine Rolle mehr. Christoph A. Schmidberger